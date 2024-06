BPOLD-B: Schleusung in Eisenhüttenstadt aufgedeckt

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - Am Donnerstagabend kam es nach Streitigkeiten in einer S-Bahn in Schöneberg zu einem Angriff mit Pfefferspray. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 18:30 Uhr soll es in der S1, Höhe S-Bahnhof Schöneberg, zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Gegenstand des Streits sei die Bitte, das Fenster zu öffnen, ...

