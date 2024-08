POL-AUR: Esens - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Ihlow - Boot gestohlen Unbekannte Täter haben in Ihlow ein Bott gestohlen. Die Täter entwendeten das orange-weiße Kleinboot ohne Motor von einem Anleger am See Düsterweg/Alter Meedeweg. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr. Täterhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Nancy Rose Telefon: ...

