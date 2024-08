POL-AUR: Wittmund - Unfall

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Esens - Auto beschädigt Am Samstag wurde in Esens ein Auto beschädigt. Auf dem Parkplatz einer Turnhalle in der Straße Hohekamp wurde die rechte hintere Autotür eines schwarzen Hyundai beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 ...

