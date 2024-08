Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Führerschein unterwegs/Aurich - Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht/Norden - Unfall mit Radfahrer/Wiesmoor - Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer/Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein unterwegs

Polizisten haben am Montag einen Kleinkraftrad-Fahrer in Aurich angehalten. Während der Kontrolle im Heuweg stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aurich - Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei sucht weitere Geschädigte nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Montagabend in Aurich. Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr gegen 20.50 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Walle. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der Fahrer eines Sprinters mit Planenverdeck durch eine rücksichtslose und riskante Fahrweise auf. Unter anderem überholte er, trotz Gegenverkehr, sodass andere Autofahrer stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß mit ihm zu vermeiden. Bei der anschließenden polizeilichen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Unfall mit Radfahrer

In Norden hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. Gegen 8 Uhr fuhr ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Gewerbestraße. Im dortigen Kreuzungsbereich übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Radfahrer. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wiesmoor - Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer

Am Montag hat es einen Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto gegeben. Ein 82-jähriger Radfahrer fuhr gegen 11 Uhr auf dem Radweg an der Hauptstraße in Richtung Wiesmoor. Als er die Straßenseite wechseln wollte, übersah er eine 30-jährige Autofahrerin, die in Richtung Voßbarg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Aurich - Unfallflucht

In Aurich hat es am Montag eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäfts in der Straße Extumer Weg gegen die hintere Stoßstange eines schwarzen BMW. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell