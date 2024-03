Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (23.02. bis 29.02.2024) sind insgesamt fünf Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In drei Fällen blieb es beim Versuch.

Ein leider "erfolgreicher Fall": Unbekannte Täter hebelten am Freitag (23.02.) in Oberhausen-Lirich die Terrassentür der Geschädigten auf. Als die Geschädigten zurückkehrten, stellten sie die durchwühlte Wohnung fest. Nach ersten Sichtungen wurde Bargeld sowie elektronische Geräte entwendet.

Unsere Polizeiexperten beraten Sie auch in Ihren eigenen 4-Wänden über wirksame technische Sicherungsmaßnahmen. Informieren Sie sich telefonisch (0208 826-4511) über diesen kostenlosen Service der Polizei Oberhausen!

Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell