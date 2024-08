Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Raubdelikt

Aurich - Wechselseitige Körperverletzung

Aurich - diverse Diebstähle

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Raubdelikt

Ersten Erkenntnissen zufolge ist es am Montagnachmittag an einem Badesee in Wiesmoor zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 16-jährigen gekommen. Demnach fuhr der Jugendliche zwischen 16.50 und 17 Uhr auf einem Fahrrad linksseitig des Badesees vom Strand in Richtung des Hafenbereichs. Auf Höhe eines Volleyballplatzes soll ein ihm bekannter 17-Jähriger aus Wiesmoor auf ihn zugekommen und ihn unter Anwendung von Gewalt vom Fahrrad gerissen haben. Auf dem Wanderweg liegend habe der Täter sein Opfer weiter körperlich attackiert und ihn mittels Drohungen zur Herausgabe von Wertsachen genötigt. Anschließend habe sich der Täter vom Tatort entfernt.

Der Badesee war aufgrund des guten Wetters zur Tatzeit stark frequentiert. Die Polizei Wiesmoor bittet daher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zum Tatgeschehen oder Täter machen können, sich bei der Polizeistation Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Wechselseitige Körperverletzung

In einer Wohnunterkunft in der Skagerrakstraße in Aurich kam es am Dienstag gegen 14.20 Uhr zwischen zwei Bewohnerinnen im Alter von 24 und 37 Jahren zu einer Streitigkeit um die Nutzung einer Waschmaschine. Die zunächst verbal geführten Streitigkeiten mündeten schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich die beiden Frauen gegenseitig leicht verletzten. Die Streitigkeit konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten geschlichtet werden. Beide Frauen erwarten nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Aurich - Diebstahl eines Mähroboters

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der letzten Woche zwischen Mittwoch 10 Uhr und Donnerstag 15 Uhr in der Spaalstraße in Aurich von einem Privatgrundstück einen Mähroboter der Marke Gardena. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Diebstahl eines Pedelecs

An einem Badesee in Tannenhausen entwendete am Sonntag zwischen 12 und 15.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter das Fahrrad eines 51-jährigen Mannes aus Südbrookmerland. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Pegasus mit grauen Packtaschen an beiden Seiten. Das Fahrrad war mit einem Rahmenringschloss und zusätzlich mit einer Kette gesichert. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen am Badesee gesehen haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Norden - Diebstahl von Fahrradzubehör

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 8.30 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Gesundheitszentrum in der Badestraße in Norden die Sattelstütze und den Sattel eines Fahrrads. Bei der entwendeten Sattelstütze handelt es sich um eine sogenannte verzinkte Federsattelstütze. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Diebstahl eines Pedelecs

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag zwischen 20.15 und 22.15 Uhr während eines Live-Konzerts auf Norderney das am Hafen beim Fähranleger abgestellte Fahrrad einer 57-jährigen Insulanerin. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grün-schwarzes Pedelec der Marke Batavus. Das Fahrrad war mittels Langbügelschloss gesichert. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Berumbur - Diebstahl eines Pedelecs

An einem Kiessee an der Cirksenastraße in Berumbur entwendete am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr ein bislang unbekannter Täter das Fahrrad eines 57-jährigen Mannes aus Hage. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-rotes Pedelec der Marke Jobobike. Das Fahrrad war mit einem Stahlkabelschloss gesichert. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen am Badesee gesehen haben oder zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell