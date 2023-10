BPOLI PW - GdpD POM: Sieben unerlaubt eingereist Personen in Blankensee festgestellt

Pasewalk / Ladenthin / Penkun (ots) - Am Samstag gegen 10:40 Uhr wurde durch Unterstützungskräfte der MKÜ BBS in der Ortslage Ladenthin ein fußläufig reisender Iraner kontrolliert. Der 21jährige gab in der ersten Befragung an, dass er alleine unterwegs sei. Er konnte weder Personaldokumente noch einen ...

mehr