Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Unfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Traktorfahrer fuhr am Dienstag zwischen 13.15 und 13.30 Uhr auf der Hartsgaster Straße 15 in Holgast in Richtung Fulkum. Dabei kam er mit seinem Gespann aus Traktor und Güllefass nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Mast des Verkehrszeichens wurde dadurch beschädigt. Anschließend entfernte der Traktorfahrer sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Traktorfahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Esens zu melden unter Telefon 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell