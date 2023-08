Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: 140 Gramm Crystal in Schublade versteckt Selber Zöllner verhindern Drogenschmuggel

Regensburg (ots)

Vor einigen Tagen erfolgten durch Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg in Waldsassen Ausreisekontrollen in Richtung Tschechische Republik. Im Rahmen dieser Kontrollmaßnahmen überprüften die Zöllner einen 37-jährigen Pkw-Fahrer, der auf Nachfrage angab, weder Bargeld noch gleichgestellte Wertgegenstände dabei zu haben. Auch die konkrete Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln wurde von dem Reisenden verneint. Bereits während der Befragung nahm ein Zollbeamter allerdings das Fahrzeug etwas genauer unter die Lupe und wurde dabei auch fündig: In einer Schublade unter dem Fahrersitz kam eine schwarze Plastiktüte zum Vorschein. Diese enthielt sowohl mehrere, mit Papiertaschentüchern umwickelte Päckchen, als auch lose Plastiktütchen. Nach Sichtung und Verwiegung der aufgefundenen Gegenstände ergab sich für die Selber Zöllner folgendes Ergebnis der Kontrolle: In den insgesamt 96 Plastiktütchen befanden sich 140 Gramm Crystal.

Die Zollbeamten stellten das Rauschgift sicher und leiteten gegen den Mann ein Verfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Weitere Ermittlungen erfolgten durch das Zollfahndungsamt München - Dienstsitz Weiden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden erließ das Amtsgericht Weiden einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Dieser wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell