Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Aurich einen E-Scooter gestohlen. Die Täter entwendeten das angeschlossene Fahrzeug im Bereich einer Schule in der Esenser Straße. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 7.40 Uhr bis 13 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

