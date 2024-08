Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Sachbeschädigung

Norderney - Widerstand gegen Polizeibeamte

Großefehn - Ladendiebstahl in Baumarkt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung

Bereits am Dienstag den 06. August zwischen 19 und 21 Uhr kam es in der Hafenstraße in Dornum zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte im Tatzeitraum die rechte hintere Fensterscheibe eines dort geparkten grauen Peugeot 807. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dornum zu melden unter Telefon 04933 992750.

Norderney - Widerstand gegen Polizeibeamte

Die Polizei Norderney ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Marienstraße gerufen worden. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten nicht etwa auf eine Schlägerei, sondern einen Mann und eine Frau, die lautstark miteinander stritten. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann, ein 57-jähriger Norderneyer, trat den Polizisten unmittelbar aggressiv entgegen und gestikulierte mit seinen Fäusten in Richtung der Beamten. Aufgrund seines Verhaltens sollte der Mann in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Hiergegen und gegen das Anlegen von Handfesseln wehrte und sperrte er sich erheblich und trat in Richtung der Beamten. Dem Widerstand zum Trotz endete der Abend für den Mann in der Gewahrsamszelle der Polizei Norderney. Er muss sich nun strafrechtlich wegen Widerstands verantworten. Die Polizeibeamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Großefehn - Ladendiebstahl in Baumarkt

In einem Baumarkt in Großefehn kam es am Donnerstag gegen 14.45 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein 55-jähriger Großefehntjer den Baumarkt, versteckte mehrere Baumaterialen unter seiner Kleidung und war drauf und dran, den Baumarkt zu verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und angesprochen. Der Mann zeigte sich geständig und war bereit, die Ware nachträglich zu bezahlen. Diese Bereitschaft hätte der Mann besser bereits an der Kasse gezeigt. Aufgrund der Tat muss sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell