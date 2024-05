Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW Brand

Landau (ots)

Am Dienstag, den 30.04.2024 blieb gegen 11:27 Uhr auf der Kreisstraße 10 zwischen Nußdorf und Frankweiler ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW aufgrund eines technischen Defekts liegen. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand und musste durch die Feuerwehren Landau/Dammheim/Nußdorf gelöscht werden. Am PKW und an der Fahrbahndecke entstand Sachschaden.

