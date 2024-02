FW-Walldorf: Brand im Keller einer Sporthalle / zwei Verletzte

Walldorf (Baden) / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es gegen 12:19 Uhr am 25.02.2024 zu einem Brand in einer Sporthalle an der Schwetzinger Straße. In der Küche eines Restaurants, welches im Keller der Sporthalle angesiedelt ist, kam es zu einem Brand. Die automatische Brandmeldeanlage der Sporthalle löste aus und alarmierte die Einsatzkräfte. ...

mehr