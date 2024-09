Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.09.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt genommen

Ein 47-Jähriger aus Eschwege hat am Dienstag mit seinem Kleintransporter um 11.10 Uhr beim Befahren der Straße Schackental in Grebendorf einer 23-jährigen Autofahrerin aus Waldkappel die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht. Die 23-Jährige hatte bevorrechtigt mit ihrem Auto die Gartenstraße befahren. Bei dem Zusammenstoß der beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von 7500 Euro.

Postauto erfasst Fußgängerin

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin kam dabei zu Fall und zog sich Sturzverletzungen zu. Laut Unfallbericht befuhr eine 20-Jährige aus Wanfried gegen 15.47 Uhr mit einem Postauto die Augustastraße in Richtung Reichensächser Straße. In Höhe einer Bushaltestelle fuhr die junge Frau an einem haltenden Linienbus vorbei. Unmittelbar vor dem Bus überquerte eine aus Eschwege stammende 49-jährige Fußgängerin unvermittelt die Fahrbahn der Augustastraße. Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers gelang es der 20-Jährigen nicht mehr, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fußgängerin kam bei der Kollision zu Fall und musste später mit Schürfwunden und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dazu kommt ein Schaden an dem Postauto in Höhe von 500 Euro.

Wildunfall

Auf der B 249 zwischen Schwebda und Eschwege ist ein 43-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Dienstagabend gegen 20.24 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen. Das Tier verendete später am Unfallort. Der Sachschaden am Pkw wird auf 250 Euro beziffert.

Elektroroller geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag haben Unbekannte einen schwarzen Ninebot-Elektroroller mit dem Kennzeichen 592 SEU 2024 im Wert von ca. 500 Euro geklaut. Der Roller war von der Besitzerin gegen 20.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Eschwege bei dem Lidl-Lebensmittelmarkt im Bereich der Einkaufswagen (Parkplatz) abgestellt worden. Etwa 10 Minuten später war der Roller weg. Die Polizei Eschwege ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl einer Geldbörse von Mittwoch letzter Woche (04.09.2024). Eine 59-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf hatte am besagten Vormittag im Nahkauf-Lebensmittelmarkt in BSA eingekauft und hatte anschließend ihre Einkäufe von dem Einkaufswagen in einen Einkaufskorb umgeräumt. Zuvor hatte die Frau ihre Geldbörse noch auf einem Tisch der dortigen Bäckereifiliale abgelegt, danach dann aber dort vergessen. Als ihr das Fehlen der Geldbörse später auffiel und die Frau Nachschau hielt, war die Geldbörse nicht mehr auffindbar. Hinweise zu dem Diebstahl unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Ein weiterer Geldbörsendiebstahl wurde gestern bei der Polizei in Sontra zur Anzeige gebracht. Demnach haben sich Unbekannte während des Einkaufs einer 45-Jährigen aus Sontra am vergangenen Samstag deren Geldbörse angeeignet. Die Frau hatte am Samstag gegen 14.30 Uhr ihre Einkäufe im Edeka-Markt in der Mühlbergstraße in Sontra erledigt. Beim Bezahlen bemerkte sie dann das Fehlen der Geldbörse. Unbekannte Täter hatte diese offenbar in einem unbeobachteten Moment aus der Handtasche geklaut, die zwischenzeitlich im Einkaufswagen abgelegt war. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Eine Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Scooter ereignete sich am Dienstag um kurz nach 13.00 Uhr in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau wollte zur Unfallzeit vom Parkplatz eines Getränkemarktes kommend auf die Landgrafenstraße nach links in Richtung Leipziger Straße einbiegen. Hierbei stieß die Frau dann mit einem von links kommenden E-Scooter zusammen, der von einer 14-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde, die verbotswidrig mit einer zweiten Person und außerdem auf dem Gehweg unterwegs war. Sowohl am Pkw, als auch an dem Elektroroller entstand Sachschaden, der aber noch nicht beziffert ist. Die 14-Jährige wurde vorsorglich und zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Mitfahrerin blieb augenscheinlich ohne Beeinträchtigung.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell