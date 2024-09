POL-ESW: Vorfahrt missachtet; zwei Verletzte

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Mit Krad gestürzt Um 16:35 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag ein 20-Jähriger aus Treffurt mit einem Kleinkraftrad die B 249 in Richtung Wanfried. In Höhe von Frieda bog er mit dem Krad auf die K 12 in Richtung Aue ab. Aufgrund von Rollsplitt kam er beim Abbiegen mit dem Krad ins Schleudern, worauf er dann stürzte. Dabei verletzte sich der 20-Jährige leicht und wurde zur ...

