POL-ESW: "Blitz for Kids"; Polizei führt Geschwindigkeitsmessung mit Schulklassen durch; die Meisten fahren vorbildlich

Eschwege (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner haben in Kooperation mit der Polizeistation Eschwege am Freitagmorgen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Die Beamten postierten sich dazu im Bereich der Dünzebacher Straße in Eschwege in Höhe der Bushaltestelle der Brüder-Grimm-Schule. Im dortigen Bereich ist die Geschwindgeit seit einiger Zeit aufgrund der Gefahrenstelle für die Schülerinnen und Schüler von vormals 50 auf 30 km/h reduziert worden.

Besondere Unterstützung erhielten die Kolleginnen und Kollegen der Polizei an diesem Morgen von der Klasse 5b der Brüder-Grimm-Schule. Mit Warnwesten ausgestattet und verschiedenen Hinweiskärtchen in den Farben grün und gelb begleiteten die Schüler aufmerksam die Kontrollen und händigten dabei dem ein- oder anderen Verkehrsteilnehmer eine entsprechende Karte aus.

Die Aktion ist Teil der landesweiten Aktion "Blitz for Kids", bei der die Polizei an besonders für die jüngsten Verkehrsteilnehmer gefahrenträchtigen Stellen die Verkehrsteilnehmer freundlich und bestimmt auf ein umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr aufmerksam machen möchte. Die Kinder unterstützen dabei und weisen die Autofahrer gemeinsam mit der Polizei auf mögliche Konsequenzen bei zu schnellem Fahren hin. Gleichzeitig setzen sich die Schülerinnen und Schüler hierbei auch mit den Gefahren im Straßenverkehr auseinander.

Von 07.30 Uhr bis etwa 10.00 Uhr waren die Beamten in der Dünzebacher Straße präsent. Eine weitere Kontrollstelle, mit Unterstützung einer 4. Schulklasse, richteten die Beamten dann noch ab 11.00 Uhr in Wehretal-Reichensachsen in Höhe der dortigen Kleeblattschule ein. Letztlich mussten die Beamten bei insgesamt knapp über 100 überprüften Autos nur sehr wenige Sanktionen verhängen. Zum Tragen kamen lediglich 6 Geschwindigkeitsverstöße, wobei in einem Fall 50 km/h in der 30er-Zone gemessen wurden. Dazu war in einem Fall der Sicherheitsgurt nicht angelegt, was entsprechend gemaßregelt wurde.

Der überwiegende Teil der Autofahrer, so das Fazit von dem für die Kontrolle verantwortlichen Beamten PHK Bindbeutel, war an dem Vormittag sehr vorbildlich unterwegs. Bis auf ganz wenige Ausnahmen kam die Aktion zudem bei den Autofahrern ausgesprochen gut an. Auch die Kinder waren laut den eingesetzten Beamten während der Kontrollmaßnahmen hochmotiviert und mit viel Spaß bei der Sache.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

