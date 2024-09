Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.09.24

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 21:20 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 44-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B 27 von Wichmannshausen in Richtung Eschwege. Im Bereich des "Hoheneicher Rondell" musste sie verkehrsbedingt ihr Auto abbremsen, was der nachfolgende 30-Jährige aus Schwäbisch Hall zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Mit Baggerschaufel angefahren

Um 14:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Kassel mit einem Bagger von einem Baustellengelände auf die Lessingstraße in Eschwege. Mit der Schaufel des Baggers touchierte er dabei einen geparkten Pkw Mercedes, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfall beim Einparken

Um 11:30 Uhr beschädigte gestern Vormittag eine 26-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf beim Einparken mit einen Klein-Lkw einen geparkten Ford Fiesta. Der Unfall ereignete sich am Rathofplatz in Bad Sooden-Allendorf. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Wildunfall

In der Gemarkung von Frieda kollidierte heute früh, um 05:20 Uhr, ein 34-jähriger Eschweger, der mit seinem Pkw auf der L 3467 unterwegs war, mit einem Reh. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein weißer Opel Corsa angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der Corsa war in diesem Zeitraum in der Straße "Am Schwiemelgraben" in Witzenhausen auf einer Parkfläche geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

