Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.09.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Einparken

Um 08:57 Uhr parkte gestern Morgen ein 20-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw rückwärts in eine Parklücke in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ein. Dabei streifte er einen dort geparkten Ford Kuga, wodurch ein Sachschaden von ca. 750 EUR entstand.

Unfallfluchten

Um 15:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein unbekannter Radfahrer die Reichensächser Straße in Eschwege stadtauswärts. Hinter dem Radfahrer befand sich ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen. Nach Angaben des 47-Jährigen befand er sich mit dem Pkw auf Höhe des Hinterrades des Fahrrades, als der Radfahrer plötzlich und ohne Vorankündigung nach links in Richtung Bismarckstraße abbog. Dies führte dazu, dass der Radfahrer gegen die rechten Fahrzeugseite fuhr, wodurch die Frontschürze abriss. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR. Bei dem flüchtigen Radfahrer soll es sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann handeln, der einen Fahrradhelm trug und mit einem Herrenrad unterwegs war. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Straße "An der Zuckerfabrik" in Niederhone angezeigt. Beim Vorbeifahren wurde ein dort geparkter Ford Focus, der am Fahrbahnrand parkte, angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Brand des Dachstuhls

Am gestrigen Nachmittag wird ein Feuer in einem Wohnhaus in der Straße "Am Trimberg" in Reichensachsen gemeldet. Nach ersten Ermittlungen kam es im Bereich des Balkons zu einem Brandausbruch, der in der Folge auf den Dachstuhl übergriff. Die Bewohner in dem Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die alarmierten Feuerwehren löschten das Feuer und verhinderten, dass sich dieses auf die Innenräume ausdehnte. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR - 80.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner übernommen. Im Einsatz war auch der Bürgermeister der Gemeinde Wehretal, der örtliche Pfarrer sowie die Seelsorge.

Rauchmelder ausgelöst

Um 18:21 Uhr wird gestern Abend ein Brand in der Langemarckstraße in Eschwege gemeldet, nachdem dort in einer Wohnung ein Rauchmelder anschlug und die Nachbarn alarmierte, die allesamt das Mehrfamilienhaus rechtzeitig verlassen konnten. Die verständigte Feuerwehr entdeckte eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Herdes, verursacht durch dort abgelegtes Papier. Die 89-Jährige Bewohnerin wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in das Klinikum gebracht. Die Feuerwehr hatte die Brandursache schnell bekämpft, so dass kein Sachschaden entstand und die Wohnung / Haus nach Durchlüften wieder bewohnbar war.

Pkw-Diebstahl

Ein roter Audi A 2 wurde im Bereich der Bremer Straße in Eschwege entwendet. Die 40-Jährige Geschädigte aus Eschwege stellte den Diebstahl gestern Morgen fest, wobei sie nicht mehr genau angeben konnte, wo sie das Auto geparkt hatte. Eine Absuche nach dem Auto verlief negativ. Schaden: ca. 2000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 13:08 Uhr bog gestern Mittag eine 45-Jährige aus Herleshausen von der Archfelder Straße (K 18) nach links auf die L 3247 in Richtung Frauenborn ab und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 44-Jährigen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Wildunfall

Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 66-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Kleinbus die K 24 zwischen Grandenborn und Röhrda. In einer Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR an dem Fahrzeug entstand. Das Tier entfernte sich nach dem Aufprall.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell