POL-ESW: Vorfahrt missachtet; Fahrradtour umgeleitet

Eschwege

Am 01.09.24 befand sich um 16:49 Uhr ein 76-Jähriger aus Espenau mit seinem Pkw mit Anhänger an der Ausfahrt des Parkplatzes an der B 27 in Höhe von Hoheneiche und beabsichtigte nach links in Richtung Eschwege einzubiegen. Zu dieser Zeit befuhr ein 59-Jähriger aus Aschersleben mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Sontra. Der 59-Jährige versuchte dem einbiegenden Pkw noch auszuweichen, was jedoch nicht mehr gelang. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Der Pkw des 59-Jährigen wurde dabei über die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er an einer Böschung zum Stehen kam. Ein Leitpfosten wurde dadurch herausgerissen. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Sperrung der Bundesstraße bis 18:15 Uhr. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls angefordert.

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste der zu dieser Zeit ankommenden Fahrradpulk der "Euro-Tandem-Tour 2024" (Inklusionsprojekt), die von Fulda in Richtung Eschwege unterwegs waren, über Datterode umgeleitet werden.

