POL-ESW: Pressebericht 04.09.2024

Zwei Wildunfälle auf gleicher Strecke

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Wanfried hat am Mittwochmorgen mit seinem Wagen ein Reh erfasst, als er gegen 05.08 Uhr auf der B 250 von Wanfried in Richtung Treffurt unterwegs war. Das Tier erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Schaden am Auto des 36-Jährigen wird auf 2500 Euro beziffert. Bereits am Dienstag war es auf gleicher Strecke ebenfalls zu einem Zusammenstoß mit einem Reh gekommen, als ein 47-jähriger Autofahrer aus Treffurt auf der B 250 in der Gegenrichtung unterwegs war. Bei dem Zusammenprall entstand ein Schaden von 1000 Euro, auch hier verendete das Reh am Unfallort.

Beim Rückwärtsfahren mit Auto kollidiert; Schaden 1560 Euro

Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Grebendorf ist es gestern gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 35-Jährige aus Wanfried war auf den besagten Parkplatz gefahren und wollte dort parken. Als sie dazu zurücksetzte, übersah die Frau einen hinter ihr befindlichen Pkw, der von einem 55-Jährigen aus Altdöbern (LK Oberspreewald-Lausitz) gefahren wurde, und touchierte diesen. Während bei der Verursacherin laut Unfallbericht lediglich am hinteren Kennzeichen ein geringer Schaden von 60 Euro entstand, wurde der andere Pkw mit 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Oderstraße in Sontra hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Privatgrundstück ein Garagentor beschädigt. Verursacht wurde ein Streifschaden in einer Höhe von 39 cm und 56-59 cm. Der Schaden zieht sich über eine Fläche von 110 cm. Laut Unfallbericht ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 12.24 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05653/9766-0 an die Polizei in Sontra.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkrempler; Schaden 2000 Euro

Dienstagmorgen befuhr ein 66-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau die Poststraße in Richtung Biegenstraße. Beim Einparken am rechten Fahrbahnrand touchierte er dann den geparkten Wagen einer ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden 41-Jährigen. Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 10.00 Uhr. Die Schäden belaufen sich an beiden Pkw auf je 1000 Euro.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte am Dienstagabend um 22.20 Uhr ein 35-Jähriger aus Hessisch Lichtenau, der mit seinem Pkw auf der L 3225 von Hessisch Lichtenau in Richtung Fürstenhagen unterwegs war. Dabei entstand ein Schaden am Auto des Mannes in Höhe von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Sattelzüge kollidieren seitlich beim Vorbeifahren; Schaden 2250 Euro

Gegen 10.15 Uhr am Dienstagmorgen war ein 29-Jähriger aus Waldkappel mit einem Sattelzug auf der L 3464 von Witzenhausen in Richtung Wendershausen unterwegs. In der Gegenrichtung befand sich ein 55-Jähriger aus Gera, der ebenfalls ein Sattelzug steuerte. In einem Kurvenbereich passierten sich die beiden Sattelzüge im Gegenverkehr, wobei die jeweiligen Auflieger leicht ausschwenkten und dadurch dann seitlich miteinander kollidierten. Die beiden Auflieger wurden mit Schäden in Höhe von 2000 Euro und 250 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Mann mit Ecstasy-Tabletten kontrolliert

Die Polizei in Witzenhausen hat am Dienstagabend um 23.40 Uhr im Bereich des Parkplatzes am Basketballfeld "An der Schlagd" einen 62-Jährigen aus Stadt Oldendorf kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann 40 Ecstasy-Tabletten auf. Diese stellten die Beamten sicher und leiteten Ermittlungen gegen den 62-Jährigen wegen Besitz und Erwerb der verbotenen Substanzen ein.

