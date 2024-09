POL-ESW: Pressebericht vom 04.09.24 /2)

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 04.09.24

Eschwege

Auffahrunfall

Um 09:42 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus Marienburg mit einem Pkw die B 400 zwischen Unhausen und Ulfen. Als ein vorausfahrender Lkw abbremsen musste, bemerkte er dies zu spät und fuhr auf den Pkw einer 18-Jährigen aus Erfurt auf. Deren Auto wurde dadurch auf das davor fahrende Fahrzeug eines 24-Jährigen aus Großeibstadt geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Die Autos des 19-Jährigen sowie der 18-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall beim Einparken

Um 08:12 Uhr beschädigte heute Morgen ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard beim Einparken einen geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich "Am Brauhaus" in Eschwege. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Diebstahl von Leergut

In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte in das Leergutlager des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege ein. Hierzu stellte man eine Leiter an, um den Zaun zu übersteigen. Der Stacheldraht wurde zuvor ebenfalls beseitigt. Entwendet wurden aus diesem Bereich 12 Kisten Leergut, wovon 10 wieder im rückwärtigen Bereich des Marktes aufgefunden werden konnten. Zudem wurden noch einige "Sechser-Träger" Eschweger Pils gestohlen. Schaden: ca. 70 Euro. Als konkreter Tatzeitraum kommt die Zeit um 04:30 Uhr in Betracht. Hinweise: 05651/9250.

Warnung vor Schockanrufen

Heute Vormittag kam es vermehrt zu sogenannten Schockanrufen im Raum Eschwege. Nach bisherigen Rückmeldungen ist es zu keiner Vermögensverfügung gekommen, die Angerufenen haben die Betrugsversuche rechtzeitig erkannt.

Die Polizei bittet trotzdem folgende Punkte bei derartigen betrügerischen Anrufen zu beachten:

- Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. - Kontaktieren SIE SELBST den betroffenen Angehörigen VOR einer Geldübergabe, um die Echtheit des Anrufes zu überprüfen. Dabei stellt sich schnell heraus, dass Betrüger am Werk sind. - Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte. - Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

