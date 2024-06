POL-OL: Einbruch in zwei Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots) - Nach einem Einbruch in zwei Ferienwohnungen am Schloßplatz in Oldenburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter hebelten am Samstagabend, in der Zeit von ca. 21:00 bis 23:30 Uhr, das Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf und verschafften sich auf diese Art und Weise Zutritt zum Inneren der Wohnung. Von da aus hebelte die ...

