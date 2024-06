Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Oldenburg (ots)

Nach mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet von Oldenburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Am heutigen Morgen wurden die Beamten zu einem Einbruch in einer Arztpraxis in der Ritterstraße gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge warfen bisher Unbekannte in der letzten Nacht die Eingangstür der Praxis ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten, bevor sie mit einem kleinen Geldbetrag als Beute entkommen konnten. (697959)

Ein weiterer Einbruch ereignete sich bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag. Während der Nachtzeit drangen die Täter in ein Friseurgeschäft in der Stedinger Straße ein und entwendeten einen kleinen Betrag an Bargeld. Anschließend entkamen die Täter. (693860)

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell