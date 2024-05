Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Schulgebäude

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Hindenburgallee;

Tatzeit: zwischen 24.05.24, 16.00 Uhr, bis 27.05.24, 07.00 Uhr;

Bislang unbekannte Einbrecher hebelten am Wochenende ein Fenster auf und drangen so in das Schulgebäude an der Hindenburgallee ein. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld aus einer Getränkekasse. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell