POL-BOR: Vreden - Unfallflucht - 3000 Euro Schaden

Borken-Burlo (ots) - Brandort: Borken-Burlo, Mühlenweg; Brandzeit: 27.05.24, ca. 02.20 Uhr; Ein Rauchmelder weckte die Bewohner eines Hauses am Mühlenweg gegen 02.20 Uhr. Rechtzeitig - denn das Haus war bereits verraucht. In der Garage war ein an die Stromversorgung angeschlossenes Pedelec-Akku in Brand geraten. Die Bewohner löschten den brennenden Akku mit einem Feuerlöscher, so dass die alarmierte Feuerwehr nur noch ...

