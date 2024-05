Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Pedelec-Akku geriet in Brand

Borken-Burlo (ots)

Brandort: Borken-Burlo, Mühlenweg;

Brandzeit: 27.05.24, ca. 02.20 Uhr;

Ein Rauchmelder weckte die Bewohner eines Hauses am Mühlenweg gegen 02.20 Uhr. Rechtzeitig - denn das Haus war bereits verraucht. In der Garage war ein an die Stromversorgung angeschlossenes Pedelec-Akku in Brand geraten. Die Bewohner löschten den brennenden Akku mit einem Feuerlöscher, so dass die alarmierte Feuerwehr nur noch aus Sicherheitsgründen eine Überprüfung vornehmen musste. In der Garage war es zu Rußablagerungen gekommen. Personen wurden nicht verletzt. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell