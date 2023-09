POL-E: Essen: Mit Haftbefehl gesuchter Mann flüchtet vor Verkehrskontrolle

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am Donnerstagabend (31. August) - kurz vor Ladenschluss - gegen 20:50 Uhr betraten zwei maskierte Unbekannte einen Supermarkt an der Straße Zur Beckhove. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte einer der beiden eine Kassiererin auf, Geld aus der Kasse in einen Beutel zu packen. Dieser Forderung kam die Mitarbeiterin nach. Währenddessen ...

