Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Einbruch bei einem großen Bauunternehmen in Bad Zwischenahn+++

Oldenburg (ots)

Zu einem schadensträchtigen Einbruch in ein großes Bauunternehmen an der Oldenburger Straße in Bad Zwischenahn ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen ca. 01:30 Uhr bis ca. 04:00 Uhr gekommen. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde ein geschlossenes Zufahrtstor geöffnet und mehrere bislang unbekannte Täter gelangten mit einem Kastenlieferwagen auf das Firmengelände. Dort drangen die Täter anschließend gewaltsam in eine Halle ein und entwendeten eine große Menge an Baumaterialien und Zubehörteilen. Der hierbei verursachte Gesamtschaden beläuft sich im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115. (686469)

