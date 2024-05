Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Einbruch

Oldenburg (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Dedestraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Ein Einbruch in eine Gaststätte in der Dedestraße beschäftigt derzeit die Ermittler. Demnach hebelten bisher Unbekannte in der Zeit von Montagfrüh (3:00 Uhr) bis zum Montagabend die Tür zu der Gaststätte auf. In den Räumlichkeiten wurden zwei Spielautomaten angegangen.

Mit einer geringen Beute an Bargeld aus einem der Automaten konnte der Täter anschließend unerkannt entkommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 790 4115 melden. (675253)

