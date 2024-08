POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung im Kurpark

Wangerland (ots) - Am 27.08.2024, gegen 11:50 Uhr, kam es zur Entstehung eines Brandes in einem an das Wohnhaus angeschlossenen Garagenraum eines Hofes in Bonnhausen, Wangerland. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte durch die alarmierten Feuerwehren verhindert werden. Im Inneren des Raumes entstand jedoch erheblicher Sachschaden an der Heizungstechnik und der Stromverteilung des Hauses sowie an Komponenten ...

