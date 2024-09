Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.09.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gartenzaun beschädigt

Um 13:00 Uhr befuhr gestern Mittag ein 38-Jähriger aus Schimberg mit einem Lkw die Wiesengasse in Waldkappel. Da er vor Fahrtantritt vergessen hatte die Ladeklappe hochzuklappen, touchierte diese im Einmündungsbereich zur Gartenstraße einen Gartenzaun, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken/ Einparken

Um 22:38 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 35-Jähriger aus Heiligenstadt mit seinem Pkw in der Heinrich-Bierwirth-Straße in Eschwege auszuparken. Dabei beschädigte er einen Peugeot 308, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte gestern Nachmittag, um 15:30 Uhr, eine 64-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw einen geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Hainbachwiesen" in Bad Sooden-Allendorf.

Wildunfall

Um 20:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die L 3243 zwischen Vierbach und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 15:25 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 21-Jähriger aus Geismar in der Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf durch eine Polizeistreife mit seinem Pkw angehalten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht des Konsums von berauschenden Mitteln, was ein durchgeführter Test, der positiv auf THC verlief, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

In der Niederhoner Straße in Eschwege wurde vergangene Nacht, um 00:30 Uhr, eine 40-Jährige aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen stand, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Körperverletzung

Um 01:57 Uhr wurde vergangene Nacht eine Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsunterkunft in der Struthstraße in Eschwege der Polizei gemeldet. Aufgrund der vorherrschenden Sprachbarrieren konnte der Hintergrund der Streitereien nicht geklärt werden. Fest steht, dass es im Zuge der Streitereien auf dem Hof der Unterkunft zu einer Schlägerei zwischen zwei 18-Jährigen aus Eschwege, die in der Unterkunft nicht wohnhaft sind und einem 32-jährigen Bewohner der Unterkunft kam. Alle Personen wurden dabei leicht verletzt; die Bekleidung teilweise beschädigt. Gegen die 18-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt.

Sachbeschädigungen

Angezeigt wurden noch eine Sachbeschädigung durch Graffiti, die Unbekannte in der Fußgängerunterführung der B 27 in der Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf hinterlassen haben. Die Tatzeit wird mit "bis Ende August" angegeben; der Sachschaden auf ca. 150 EUR durch die Stadt Bad Sooden-Allendorf beziffert. Hinweise: 05652/9279430.

Im Bereich der "Regener Hütte" an der "Alten Mühlhäuser Straße" in der Gemarkung von Eschwege wurde ein dort abgestellter Bagger durch Unbekannte beschädigt. Diese schlugen in der vergangenen Nacht die Scheiben des Baggers ein, wodurch Sachschaden entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 22:10 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 37-Jähriger aus Witzenhausen in der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen in einem Pkw fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Aufgrund der stark geweiteten Pupillen und den geröteten Augen ergab sich der Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel, den der 37-Jährige auch einräumte. Der durchgeführte Test bestätigte dies, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell