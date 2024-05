POL-BI: Dieb von Schildesche bis in die Innenstadt verfolgt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - An der Straße Liethstück ist es einem Einbrecher am Donnerstagmittag, 02.05.2024, gelungen, durch ein Fenster in Kippstellung in die erste Etage eines Einfamilienhauses einzubrechen. Nach den bisherigen Informationen soll der Einbrecher gegen 13:05 Uhr auf ein Vordach des Reihenhauses geklettert sein und zum Betreten des Hauses ein gekipptes Fenster im Obergeschoss ...

mehr