POL-ESW: Pressebericht vom 09.09.24

Eschwege (ots)

Mit Krad gestürzt

Um 16:35 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag ein 20-Jähriger aus Treffurt mit einem Kleinkraftrad die B 249 in Richtung Wanfried. In Höhe von Frieda bog er mit dem Krad auf die K 12 in Richtung Aue ab. Aufgrund von Rollsplitt kam er beim Abbiegen mit dem Krad ins Schleudern, worauf er dann stürzte. Dabei verletzte sich der 20-Jährige leicht und wurde zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Am Krad entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Unfallflucht

Um 16:53 Uhr wurde gestern Nachmittag der Außenspiegel eines in der Eschweger Neustadt geparkten Pkw VW angefahren und beschädigt. Der Verursacher - ein 57-jähriger Eschweger - fuhr weiter, konnte aber kurz darauf von der Erschwer Polizei ermittelt werden. Sachschaden: ca. 100 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Im Buchenweg in Wanfried wurde am vergangenen Samstag ein Audi Q3 von Unbekannten beschädigt. Zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde das Fahrzeuge von der Fahrertür bis zum hinteren Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Gegen Bauzaun gefahren

Um 09:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 48-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Gelsterstraße in Witzenhausen. Beim Abbiegen in die Carl-Ludwig-Straße beschädigte er mit der linken Fahrzeugseite einen Bauzaun, wodurch ein Sachschaden von ca. 150 EUR an seinem Fahrzeug entstand.

Einbruch in Seniorenheim

Zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr drangen unbekannte Täter am vergangenen Samstag in ein Seniorenwohnheim in Hermannrode ein. Zunächst betraten der oder die Täter das frei zugängliche Gelände und hebelten dann ein Fenster im Erdgeschoss auf. Auf diesem Wege gelangten sie in das Gebäude des Wohnheims, wo zwei Büroräume durchsucht wurden. Auf diese Art erbeuteten der oder die Täter Bargeld aus unterschiedlichen Behältnissen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am heutigen Montag wurde festgestellt, dass durch Unbekannte das Gebäude der Agentur für Arbeit an der Fassade sowie im Bereich eines Treppenaufgangs mit sieben Hakenkreuzen besprüht wurde. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zudem wegen des "Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen". Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

