POL-SO: Diebe klauen eine halbe Tonne Kupferkabel

Werl (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag 15:30 Uhr bis Montag 6:10 Uhr, wurde auf einer Baustelle in der Walkmühlenstraße in zwei Baucontainer eingebrochen. Hierzu schlugen die unbekannten Täter die Fenster ein. Sie durchsuchten die Container und konnten aus einem der beiden Baucontainer Werkzeug entwenden. In Werl kam es am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Sonntag 10 Uhr bis Montag 6:45 Uhr, zu einen weiteren Einbruch am Schmiedeweg. Die ...

