Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Einbrüche

Werl (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag 15:30 Uhr bis Montag 6:10 Uhr, wurde auf einer Baustelle in der Walkmühlenstraße in zwei Baucontainer eingebrochen. Hierzu schlugen die unbekannten Täter die Fenster ein. Sie durchsuchten die Container und konnten aus einem der beiden Baucontainer Werkzeug entwenden.

In Werl kam es am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Sonntag 10 Uhr bis Montag 6:45 Uhr, zu einen weiteren Einbruch am Schmiedeweg. Die unbekannten Täter gelangten über den Zaun auf das Firmengelände und verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu einem Lagerraum. Hier erbeuteten die Einbrecher eine Vielzahl an Gartenwerkzeuge.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen und den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02922 91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell