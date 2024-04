POL-SO: 30 Gewalt- und Eigentumsdelikte alleine in Soest - Festnahme eines 29-jährigen Algeriers

Lippetal-Oestinghausen (ots) - In einem Supermarkt in der Straße "Am Bahnhof" in Lippetal-Oestinghausen ist es am letzten Samstag um 19:15 Uhr zu einem Bandendiebstahl gekommen. Drei bislang unbekannte Täter betraten den Supermarkt wobei einer von Ihnen sich auf bislang unbekannte Weise in den Lagerraum begab. Dort hebelte er die Tür zu einem Büroraum auf und entwendete zwei Kartons mit Zigaretten. Als dieser Täter ...

