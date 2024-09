Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.09.24

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 13.11 Uhr befuhr gestern Mittag ein 64-Jähriger aus Eckental mit seinem Pkw die B 7/B 27 von Sontra kommend in Richtung "Hoheneicher Rondell". Verkehrsbedingt musste er sein Auto abbremsen, was ein 68-Jähriger aus den Niederlanden zu spät bemerkte und mit seinem Ford Transit auf einen vorausfahrenden Pkw eines 25-Jährigen aus Kaarst auffuhr. Dadurch wurde der Pkw des 25-Jährigen auf den Pkw des 64-Jährigen geschoben. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Unfall beim Abbiegen

Um 15:57 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 52-Jähriger aus Ruhla mit einem Linienbus die Straße "Vor dem Gatter" in Wanfried. Beim Abbiegen in die Marktstraße streifte der Bus einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Auto zurückgerollt

In der Heinrich-Bierwirth-Straße in Eschwege parkte gestern Nachmittag eine 40-Jährige aus Eschwege ihren Pkw am Fahrbahnrand ein. Beim Verlassen des Autos vergaß sie dieses gegen Wegrollen zu sichern, wodurch dieser dann gegen einen geparkten Audi Q 2 rollte. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 02:20 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 20-Jähriger aus Niederaula mit einem Sprinter die L 3334 zwischen Rodebach und Germerode. In einer Rechtskurve geriet er mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, wodurch die linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte heute früh, um 04:55 Uhr, ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode, der die B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode befuhr. Das Wildschwein überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fußgänger angefahren

Um 16:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 42-Jährige aus Rohrberg mit ihrem Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen. In Höhe der dortigen Sparkasse trat eine 14-Jährige aus Witzenhausen zwischen den dort geparkten Autos auf die Fahrbahn und wurde von dem Außenspiegel und der Beifahrerseite des Autos erfasst. Die 14-Jährige kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Diebstahl von Bargeld

Nachträglich angezeigt wurde gestern Abend der Diebstahl von Bargeld, das am 07.09.24 in einem Restaurant in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen einer 71-jährigen Witzenhäuserin entwendet wurde. Zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr. wurden 30 EUR Bargeld unbemerkt aus der Geldbörse entwendet. Hinweise: 05542/93040.

