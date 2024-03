LPI-SHL: Spiegel abgefahren und abgehauen

Schmalkalden (ots) - Bereits am 26.01.2024 zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Weidebrunner Gasse in Schmalkalden geparkten Peugeot. An dem Pkw entstand eine kreisrunde Eindellung. Es ist davon auszugehen, dass der Verursacher ebenfalls beim Parkvorgang mit der Anhängerkupplung dagegen stieß. Doch anstatt dem Eigentümer oder der Polizei Bescheid zu geben, ...

mehr