POL-ESW: 4000 Euro Sachschaden bei Einbruch in Seniorenheim; Täter entkommen ohne Beute; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Bei der Polizei in Eschwege ist am heutigen Mittwochmorgen ein Einbruchsdiebstahl in ein Seniorenwohnheim in Bad Sooden-Allendorf zur Anzeige gebracht worden.

Reinigungskräfte des Wohnheims stellten bei dem Tatobjekt "Am Gradierwerk" gegen 07.30 Uhr offene Türen und durchsuchte Büroräume fest, woraufhin dann die Polizei verständigt wurde.

Wie die vor Ort entsandten Beamten feststellten, hatten unbekannte Täter im Laufe der Nacht von Dienstag zu Mittwoch von außen das Fenster zu einer Bürotür eingeschlagen und die Tür dann letztlich geöffnet. Zudem brachen die Unbekannten noch zwei weitere Türen gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang zu den dahinter befindlichen Büroräumen, wo die Täter der Spurenlage nach zu urteilen im dortigen Mobiliar offenbar gezielt nach Bargeld suchten, letztlich aber nicht fündig wurden. Außer einem Schlüssel ließen die Einbrecher nichts weiter mitgehen, der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf 4000 Euro. Die Kriminalpolizei in Eschwege übernimmt jetzt die weiteren Ermittlungen. Hinweise in dem Fall unter 05651/925-0 an die Kripo Eschwege.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

