Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff an Bundeswehrangehörigen - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Apolda: Bereits am 25. August, einem Sonntag, ereignete sich gegen 19:30 Uhr eine Körperverletzung. Ein auch für Jedermann ersichtlicher Angehöriger der Bundeswehr (21 Jahre) war auf dem Weg zum Apoldaer Bahnhof. Auf Höhe des Melanchthonplatzes sprach ihn eine Gruppe von vier Personen an und begannen ihn zu beleidigen. Der 21-Jährige wollte sodann aus der Situation rausgehen und seinen weg fortsetzten, als Personen aus dieser Gruppe heraus begannen auf ihn einzuschlagen. Um einer weiteren Malträtierung von Seiten der Gruppen zu entgehen, entfernte er sich zügig in Richtung Polizeiinspektion. Die alarmierten Beamten konnten jedoch die benannte Gruppierung, dem Anschien und der Mundart her osteuropäischen Herkunft, nicht feststellen. Aufgrund der Erkennbarkeit als Bundeswehrsoldat sowie der getätigten Äußerungen ist eine politische Tatmotivation nicht auszuschließen. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Jena daher Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Apolda unter 03644 541 0oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 220937/2024, zu melden.

