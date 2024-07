Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Handschuhsheim: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus - Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es kurz nach 20:00 Uhr zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Reger-Straße in Handschuhsheim. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses konnten alle unverletzt aus dem Haus verbracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand auf einem Balkon im zweites Obergeschoss aus. Auslöser war nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich ein technischer Defekt an einem Gasgrill. Es wurden glücklicherweise keine Personen wurden durch den Brand verletzt. Am Balkon und am Grill entstand ein Schaden von ca. 5000,- Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Ermittlungen.

