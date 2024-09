Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.09.24

Unfall auf Parkplatz

Um 15:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 87-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw den Parkplatz hinter der "Dünzebacher Torturmhalle" in Eschwege. Dabei streifte sie mit ihrem Pkw einen dort geparkten Pkw Kia, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern am späten Abend (23:38 Uhr) eine 19-Jährige aus der Gemeinde Berkatal, die mit einem Pkw auf der L 3242 zwischen Albungen und Frankershausen unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 13:17 Uhr wurde am gestrigen Sonntagmittag ein 30-Jähriger aus Wanfried in der Straße "Schützengraben" in Eschwege auf einem Fahrrad fahrend durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte war er alkoholisierte auf dem Rad unterwegs, was ein Test mit ca. 1,7 Promille bestätigte. Da auch der Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel bestand, wurde ein weiterer Test durchgeführt, der positiv auf Amphetamine und THC verlief. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Um 22:40 Uhr befuhr gestern Abend eine Polizeistreife die L 3301 zwischen Frankenhain und Kammerbach. Im Ortseingang von Kammerbach (Kohlenstraße) hielt ein vorausfahrender Pkw plötzlich mitten auf der Straße an. Der Beifahrer stieg aus und überprüfte den Motorraum des Autos, während die Fahrerin auf den Beifahrersitz "rutschte". Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrerin erst 16 Jahre alt ist, und somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Trickdiebstähle

Am vergangenen Donnerstag, den 12.09.24, hielt sich ein 75-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal im Kaufland-Markt in Eschwege auf. Als er gegen 11:30 Uhr im Kassenbereich mit EC-Karte bezahlte, wurde er durch eine männliche - nach seinen Angaben ausländisch aussehende Person - angesprochen. Dies wies darauf hin, dass dem 75-Jährigen Münzgeld aus dem Portmonee gefallen sei. Während dieser Tatverdächtige dem 75-Jährigen beim Aufsammeln der Münzen half, wurde er von einem zweiten Tatverdächtigen auf ein weiteres verlorenes Geldstück aufmerksam gemacht. In diesem "Wirrwarr" muss es einem der Tatverdächtigen gelungen sein, die EC-Karte aus der Geldbörse zu entwenden, mit der der Geschädigte zuvor bezahlt hatte. Dieser bemerkte den Diebstahl erst später und ließ die Debitkarte entsprechend sperren. Ein Vermögensschaden war bei Anzeigenerstattung noch nicht eingetreten.

Zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr wurde am vergangenen Freitag, 13.09.24, einer 74-Jährigen aus dem Kreis Aschaffenburg die Geldbörse im "Woolworth" in der Eschweger Innenstadt zu entwenden. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem Rucksack, der sich wiederum in einem Einkaufswagen befand und in einem unbemerkten Augenblick durch den oder die Täter geöffnet wurde. Während die Geschädigte ihre entwendete American-Express-Card sperren wollte, erfuhr sie, dass diese bereits in einer McDonalds-Filiale eingesetzt wurde. Zusätzlich befanden sich noch diverse Ausweisdokumente in dem Portmonee. Der Schaden wird mit ca. 350 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Kartoffeldiebstahl

Um 17:00 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag ein 54-Jähriger aus Wanfried dabei beobachtet, wie er sich in der Gemarkung von Heldra auf einem Kartoffelfeld "bediente". Insgesamt hatte er bis zu seiner Entdeckung fünf Kilogramm an sich genommen. Durch den Geschädigten wurde er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, die ihn nach Identitätsfeststellung wieder entließen.

