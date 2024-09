Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.09.2024 -Verkehrsunfälle-

Gegen geparkte Autos gefahren

Am Montag befuhr eine 69-jährige Autofahrerin aus Sontra um 08.10 Uhr in Eschwege die Dr.-Gebhard-Straße in aufsteigender Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 18 wollte die Frau einem entgegenkommenden Fahrzeug der Müllabfuhr Platz machen und fuhr zur Seite, wobei sie mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Autos kollidierte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der noch nicht abschließend beziffert ist.

Reisebus fährt über Verkehrsinsel und reißt sich Ölwanne auf

Mit einem Reisebus ist am Montagvormittag gegen 11.50 Uhr ein 47-Jähriger aus Saarbrücken auf der Zufahrtsstraße zur Jugendherberge Eschwege (Jardin-de-Saint-Mande) unterwegs gewesen. Beim Rangieren auf dem Parkplatz der Jugendherberge geriet der 47-Jährige aus Unachtsamkeit auf eine dortige Verkehrsinsel mit einem größeren Findling-Stein und einem Hinweisschild. Bei der Kollision wurde das Schild aus seiner Verankerung gerissen, durch Überfahren des Steins riss zudem die Ölwanne an dem Bus auf, so dass es zum Öl-Austritt kam. Die Feuerwehr wurde daraufhin hinzugezogen um das auslaufende Öl abzubinden. Der Sachschaden an dem Reisebus beläuft sich auf 1000 Euro.

Auffahrunfall (1)

Gegen 12.37 Uhr kam es auf der Landesstraße L 3226 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw mit einem nicht unerheblichen Sachschaden und einer verletzten Beifahrerin. Zu besagter Unfallzeit befuhr ein 78-jähriger Autofahrer aus Waldkappel die Landesstraße von Waldkappel in Richtung Friemen. Wegen eines am Straßenrand liegenden Waschbären bremste der 78-Jährige ab, was von einem nachfolgenden 88-jährigen Autofahrer aus Waldkappel zu spät erkannt wurde. Es kam daraufhin zum Auffahrunfall, bei dem die Beifahrerin des 88-jährigen Fahrers Verletzungen im Brustbereich erlitt. Die Frau musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Pkw des 88-Jährigen beläuft sich auf 30.000 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden) der zudem abgeschleppt werden musste. 4000 Euro Schaden entstanden am Pkw des 78-Jährigen.

Auffahrunfall (2)

Einen Auffahrunfall auf dem Parkplatz bei Albungen an der B 27 hat am Montag ein 61-jähriger Autofahrer aus Asbach-Sickenberg verursacht. Der Mann befuhr gegen 12.50 Uhr die B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege. Zur besagten Zeit lenkte der Mann dann sein Fahrzeug auf den Parkplatz in Höhe Albungen, wo er aus Unachtsamkeit auf den dort geparkten Wagen eines 51-Jährigen aus Wehretal auffuhr. Der Verursacher verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallschäden sind noch nicht beziffert.

Wildunfall

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Montagabend um 19.42 Uhr auf dem Weg von Bad Sooden-Allendorf nach Witzenhausen (B 27) ein Reh erfasst, welches später am Unfallort verstarb. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

