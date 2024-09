Polizei Eschwege

POL-ESW: Balkonbrand

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 19:08 Uhr wurde gestern Abend ein Brand in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege gemeldet. Bei dem Brandort handelt es sich um eine Mehrfamilienhaus, wo es im 1. Obergeschoss zum Brandausbruch kam. Die alarmierten Feuerwehren aus Eschwege und Niederhone stellten fest, dass das Feuer insbesondere im Bereich des Balkons, und damit außerhalb des Wohnung ausgebrochen war. Durch das Feuer wurden in diesem Bereich das dort aufgestellte Mobiliar, Balkonfenster und -tür zerstört. Ebenfalls wurden die Außenfassade, die Fachwerkbalken und der Balkon selbst durch die Flammen nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt. Die 50-jährige Bewohnerin war zum Brandausbruch nicht daheim, so dass niemand verletzt wurde. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei mit den weiteren Ermittlungen beauftragt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell