Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Exhibitionist klaut Gartenmöbel

Werl (ots)

Am gestrigen Sonntagabend gegen 22:26 Uhr konnte ein 38-jähriger Hausbewohner in seinem Garten in der Straße "Hellweg" in Werl einen nackten Mann feststellen. Er hat daraufhin seine Frau gebeten die Polizei zu informieren und ist gleichzeitig zu dem Exhibitionisten nach draußen gegangen um ihn anzusprechen.

Ohne Worte zog sich der bis dahin noch unbekannte an und flüchtete auf dem Hellweg in östliche Richtung. Durch die gute Beschreibung konnte wenige Minuten später eine Person in der Straße "Am Kreuzkamp" festgestellt werden.

Wahrscheinlich wäre er der Polizei auch ohne Beschreibung aufgefallen, denn er stellte sich soeben von einem Balkon geklaute Gartenmöbel an den Straßenrand. Erst gab er an, die Möbel gefunden zu haben. Nach nochmaligen Nachfragen habe er sie dann geschenkt bekommen und zum Schluss 40 Euro dafür gezahlt.

Keiner der Geschichten wurde Glauben geschenkt. Und so konnte der rechtmäßige Besitzer der Möbel erreicht und ihm diese wieder übergeben werden.

