Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.09.24 (3)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Seniorenheim

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in das Seniorenheim in der Straße "Im Schemmerfeld" in Waldkappel ein. Über ein Nachbargrundstück begaben sich der oder die Täter auf das Grundstück des Wohnheims. Dabei wurde ein Maschendrahtzaun durchtrennt und heruntergetreten. Nachdem eine Tür aufgehebelt wurde, begab man sich zu einem Büroraum, dessen Tür ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde. Dort wurden zwei Handkassen mit Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen dem 16.09.24, 10:00 Uhr und dem 17.09.24, 07:00 Uhr wurde in Hundelshausen der Außenspiegel eines geparkten Pkw Mazda angefahren und beschädigt. Der Verursacher befuhr demnach den Tulpenweg und bog dann nach links in den Rosenweg ab, wo der Mazda am linken Fahrbahnrand geparkt war. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell