Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Buntmetalldiebe auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Berlin - Lichtenberg (ots)

Mittwochabend nahm die Bundespolizei drei Männer vorläufig fest, welche Kupferkabel auf der S-Bahnstrecke zwischen den Stationen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen entwendeten.

Gegen 21:40 Uhr beobachteten in zivil eingesetzte Einsatzkräfte an der S-Bahnstrecke einen Mann dabei, wie er mutmaßlich von der Bahnstrecke entwendete Kupferkabel für den Abtransport vorbereitete. Kurze Zeit später fuhr ein Transporter mit zwei weiteren Männern an die Bahnstrecke heran. Das Trio räumte die Kabel in den Transporter und fuhr los. Anschließend hielten Einsatzkräfte den Transporter an, stellten die Kupferkabel und den Wagen sicher und nahmen die 30-, 35- und 42-jährigen Deutschen vorläufig fest. Die Ermittlungen zur Menge des Stehlguts sowie der Schadenshöhe sind noch nicht abgeschlossen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen und besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Männer. Derzeit erfolgen die durch einen Richter angeordneten Wohnungsdurchsuchungen bei allen drei Tatverdächtigen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell