BPOLD-B: Zwei Männer schlagen auf 30-Jährigen ein

Berlin-Lichtenberg (ots) - Sonntagmorgen versuchte ein 37-Jähriger am S-Bahnhof Karlshorst eine Reisende zu bestehlen. Einsatzkräfte nahmen den Mann auf frischer Tat fest. Gegen 07:50 Uhr beobachteten in zivil eingesetzte Beamtinnen und Beamte den 37-jährigen Rumänen dabei, wie dieser in den Rucksack einer Reisenden fasste. Die 73-jährige Frau lief vor dem Mann ...

