POL-ESW: Pressebericht vom 18.09.24

Eschwege (ots)

Mit Schaf kollidiert

Um 08:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw die L 3240 zwischen Hilgershausen und Oberrieden, als ein Schaf plötzlich auf die Landstraße lief. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Schaf nicht mehr verhindern. Dieses wurde dadurch verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Sophienplatzes in Eschwege wurde gestern Nachmittag ein schwarzer Audi Q 5 angefahren und am Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Der Verursacher ist flüchtig; Hinweise: 05651/9250.

Gegen Auto getreten

Um 06:18 Uhr wurde gestern Morgen ein Tatverdächtiger beobachtet, als dieser in der Reichensächser Straße in Eschwege gegen die hintere rechte Tür eines Ford Transit Custom trat. Das Fahrzeug war in Höhe der dortigen Tankstelle auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 - 30 Jahre alt mit dunkelblonden bis hellbraunen Haaren und einem Vollbart. Er war mit schwarz gekleidet mit Jogginghose, Pullover und Weste bekleidet. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auflieger touchiert

Um 11:10 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 35-Jähriger aus Rumänien mit einem Sattelzug die Straße "Am Hambacher Weg" in Hessisch Lichtenau. Beim Vorbeifahren an einem anderen Sattelzug streiften sich die beiden Auflieger, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Der 35-Jährige setzte seine Fahrt fort, konnte aber kurz darauf gestoppt werden.

Gegen Hydranten gefahren

Um 01:50 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 63-Jähriger aus Freiburg mit seinem Pkw die Hauptstraße in Trubenhausen in Richtung der Berliner Straße. Dabei geriet er mit dem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen einen dort aufgestellten Hydranten. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Der Fahrer fuhr zunächst davon, meldete sich dann aber später selbst bei der Polizei.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Ortstafel

Angezeigt wurde durch Hessen Mobil noch der Diebstahl einer Ortstafel, der bereits Ende August festgestellt wurde. Demnach haben Unbekannte die Ortstafel am Ortseingang von Witzenhausen (aus Wendershausen kommend/ "Am Stieg") abmontiert und gestohlen. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Weiteres Hakenkreuz festgestellt

Auf dem Toilettenhäuschen am Busbahnhof in der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen wurde ein weiteres Hakenkreuz am gestrigen Nachmittag festgestellt. Dieses wurde auf eine Tür der WC-Anlage aufgesprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

