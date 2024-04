POL-OS: Hagen aTW: Schwerer Unfall auf der Natruper Straße

Merzen (ots) - Am Donnerstagmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einer Unfallflucht in Merzen. In Höhe einer Baustellenampel an der Hauptstraße überquerte ein E-Scooter-Fahrer, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn und fuhr dabei seitlich in einen grauen BMW, welcher in einer Fahrzeugschlange in Richtung Ueffeln unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß ...

